Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç öğretmen Fatih Mehmet S. hakkında gözaltı kararı verildi. Şahsı yakalamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlı kent merkezinde saklandığı örgüt evinde yakalandı. Gözaltına alınan Fatih Mehmet S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Fatih Mehmet, Eskişehir, 3. Sayfa
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