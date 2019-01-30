Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler Z.T, R.İ. ve F.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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