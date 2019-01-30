Eskişehir'de Fetö Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler Z.T, R.İ. ve F.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:07 Kaynak: AA
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