Eskişehir'de Fetö Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bursa
, Zonguldak
ve Kocaeli
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmanın devam ettiği kentlere götürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA
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