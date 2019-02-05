Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Bursa, Zonguldak ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı.


Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmanın devam ettiği kentlere götürüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA

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