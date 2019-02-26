Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya, Bursa ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen eski üsteğmen Gökhan A, görevliyken açığa alınan astsubay Sami K. ile özel sektör çalışanı Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan zanlıların, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:27 Kaynak: AA

Konya, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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