Eskişehir'de Fetö Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Konya
, Bursa
ve Batman
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen eski üsteğmen Gökhan A, görevliyken açığa alınan astsubay Sami K. ile özel sektör çalışanı Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Eskişehir kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan zanlıların, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:27 Kaynak: AA
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