Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

3 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Ankara ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında muvazzaf astsubaylar H.H. ve F.T. ile sağlık çalışanı M.İ. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Ankara, Eskişehir, Güncel
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