Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Fetö Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla özel sektör çalışanı Hatice K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Antalya'ya gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Antalya, Eskişehir, Güncel
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