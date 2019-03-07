Eskişehir'de Fetö Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı. Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla özel sektör çalışanı Hatice
K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Antalya'ya gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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