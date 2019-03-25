Eskişehir'de Fetö Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
FETÖ'ye yönelik Adana
ve Şanlıurfa
'da yürütülen soruşturmalar kapsamında 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Adresleri tespit edilen 4 zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:36 Kaynak: AA
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