Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

FETÖ'ye yönelik Adana ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturmalar kapsamında 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adresleri tespit edilen 4 zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:36 Kaynak: AA

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