Eskişehir'de Fetö Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
FETÖ'ye yönelik İzmir
ve Konya
'da yürütülen soruşturmalar kapsamında 2'si muvazzaf astsubay 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Adresleri tespit edilen 3 zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:21 Kaynak: AA
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