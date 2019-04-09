Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

FETÖ'ye yönelik İzmir ve Konya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında 2'si muvazzaf astsubay 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adresleri tespit edilen 3 zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:21 Kaynak: AA

Konya, Eskişehir, Güncel
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