Eskişehir'de FETÖ operasyonu
52 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:04 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında muvazzaf astsubaylar M.K, K.Y, Ö.G. ile açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderilecekleri öğrenildi.
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