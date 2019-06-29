Eskişehir'de FETÖ operasyonu
43 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle aranan zanlı Eskişehir
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, emekli astsubay S.Y. hakkında FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ESKİŞEHİR
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