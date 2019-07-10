Eskişehir'de FETÖ operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan iki şüpheli Eskişehir'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan iki şüpheli Eskişehir
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul
ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında muvazzaf kara teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen eski teğmen E.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, adresleri tespit edilen zanlıları düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü şehirlere gönderilecek. - ESKİŞEHİR
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