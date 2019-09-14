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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan muvazzaf astsubaylar H.D, M.Y, M.P. ile İ.S'nin, Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Zanlılar, kent merkezindeki evlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Eskişehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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