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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, meslekten ihraç edilmiş jandarma binbaşı F.A. ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen H.D'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Zanlılar, kent merkezindeki evlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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