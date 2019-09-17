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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan meslekten ihraç jandarma binbaşı F.A. ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen serbest meslek erbabı H.D.'nin, Eskişehir'de olduğunu belirledi. İki şahıs, kent merkezindeki evlerinde yakalandı.


Gözaltına alınan şüphelilerden F.A.'nın, buradaki işlemlerinin ardından soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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