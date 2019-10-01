Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, muvazzaf astsubaylar S.B. ve B.Ç, açığa alınan S.U. ile meslekten ihraç edilen polis memuru E.K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Zanlılar, kent merkezindeki evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.