Eskişehir'de FETÖ operasyonu
6 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski astsubaylar E.B, H.Ö. ile G.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
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