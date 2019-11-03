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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen eski astsubaylar E.B, H.Ö. ile G.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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