Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu, 2 Gözaltı

Eskişehir'de Fetö Operasyonu, 2 Gözaltı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Eskişehir'de düzenşenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Operasyonu, 2 Gözaltı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Eskişehir'de düzenşenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında muvazzaf astsubay T.İ. ile meslekten ihraç polis memuru Ü.K. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı. Şüpheli şahıslar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

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