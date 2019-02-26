Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya, Bursa ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., görevliyken açığa alınan astsubay Sami K. ile özel sektör çalışanı Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderilecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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