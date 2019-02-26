Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Eskişehir
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konya
, Bursa
ve Batman
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., görevliyken açığa alınan astsubay Sami K. ile özel sektör çalışanı Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderilecek. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:04 Kaynak: İHA
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı
16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı
Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu
Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu