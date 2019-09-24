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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen ve KHK ile meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 7 komiser, 2 komiser yardımcısını hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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