Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu, 5 Gözaltı

Eskişehir'de Fetö Operasyonu, 5 Gözaltı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Operasyonu, 5 Gözaltı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir, Antalya, Kütahya ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç komiser yardımcıları M.K., O.A., M.S., muvazzaf yüzbaşı K.G. ile meslekten ihraç mühendis H.Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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