Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de 5 kişi gözaltına alındı.



Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile 2 askeri okuldan ilişiği kesilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahıslar, kent merkezindeki hücre evinde ya da saklandıkları evlerde yakalandı.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR