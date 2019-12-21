Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda Eskişehir'de 5 kişi gözaltına alındı.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'nün "Askeri mahrem yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf, 1 emekli askeri personel ile 2 askeri okuldan ilişiği kesilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şahıslar, kent merkezindeki hücre evinde ya da saklandıkları evlerde yakalandı.


Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı
CHP'li Çakırözer'den "Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım" sözlerine tepki İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı

Son Dakika Haberleri
17:51 Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı - Son Dakika Haber
17:48 ABD'den El Salvadorlu suç örgütü MS-13'e dev operasyon: 230 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
17:44 Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı - Son Dakika Haber
17:37 Espark Astroloji tutkunlarını mutlu etti - Son Dakika Haber
17:36 Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek için insan zinciri oluşturdu - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Son Dakika Haber
13:44 Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:55:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]