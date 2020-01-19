Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında 3 muvazzaf subayın da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında 3 muvazzaf subayın da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 muvazzaf subay, 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç şüpheliyi saklandıkları evlerde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliye edilme kararına tepki gösterdi FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]