Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 6 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında yer aldıkları bildirilen şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:34 - Kaynak: DHA
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