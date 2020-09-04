Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkardığı 6 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasında yer aldığı belirtilen şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:10 - Kaynak: DHA
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