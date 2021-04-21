Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin moral, motivasyonunu yüksek tutmak adına çalışmalar yürüten kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı üzerine çalışmalar başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, şüpheliler kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, söz konusu şüphelilere ait evlerde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonları ve diğer dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR