Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve açığa alınan aralarında komiser ile polis memurlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Açığa alınan 1'i komiser, 5'i polis memuru ve 1'i ise eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 7 şüpheli evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüphelisi, adliyeye sevk edildi.