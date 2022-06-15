Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

15.06.2022 10:47
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve açığa alınan aralarında komiser ile polis memurlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve açığa alınan aralarında komiser ile polis memurlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Açığa alınan 1'i komiser, 5'i polis memuru ve 1'i ise eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 7 şüpheli evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 7 şüphelisi, adliyeye sevk edildi.


Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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