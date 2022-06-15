Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2) - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2)

15.06.2022 17:23
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAREskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2) - Son Dakika
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