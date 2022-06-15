ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı (2) - Son Dakika
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