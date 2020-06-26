Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik gerçekleşen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince; İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmaları çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personeli kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı. Ayrıca polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.



Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin akabinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ESKİŞEHİR