Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Eskişehir 'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor