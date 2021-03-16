Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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