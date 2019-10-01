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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 gözaltı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli yakalandı.


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şahısların Eskişehir'de olduğunu belirledi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan muvazzaf astsubaylar S.B., B.Ç., açığa alınan S.U. ile meslekten ihraç edilen polis memuru E.K., kent merkezinde bulunan evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmalarının sürdüğü kentlere gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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