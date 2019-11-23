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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan, muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişikleri kesilen R.B, M.B.Ş. ve E.K. ile "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan hakkında yakalama kararı olan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.E, R.B, M.B.Ş. ve E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi.

Zanlılardan Hüseyin Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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