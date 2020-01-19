Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 muvazzaf ve 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç şüpheli, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından haklarındaki soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecekleri öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliye edilme kararına tepki gösterdi FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 20:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]