Eskişehir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 muvazzaf subay ve astsubay, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.