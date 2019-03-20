Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Davalarında Karar

Eskişehir'de Fetö/pdy Davalarında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Davalarında Karar, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapisle cezalandırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Atike İcik ile avukatı katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki başka bir davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Suna Oğuz, suçlamaları reddederek, "Eşim ByLock kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapse mahkum edildi. Benim internetimi ara sıra kullanıyordu. Bir de komşum Burcu Yavaş'la aram iyiydi. O da ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandı. Kendisiyle de internetimi paylaşmışlığım oldu. Hakkımdaki ByLock tespitinin bu sebeplerden ötürü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

"Bacanağım şikayet etmiş"

Başka bir davada yargılanan tutuksuz sanık Kadir Erdönmez ise terör örgütü ile bir bağının olmadığını ileri sürerek, " Bank Asya'ya kar amaçlı para yatırmıştım. Bacanağım şikayet etmiş. Aramızda miras kavgası vardı. İftira atmış olabilir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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