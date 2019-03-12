Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Davasında Karar

Eskişehir'de Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir'de Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, biri tutuklu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Lütfi Sağlam'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Tutuksuz sanıklardan Cansel Gür 7 yıl 6 ay, Murat Gürcan 6 yıl 10 ay 15 gün, İbrahim Tezcan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:31 Kaynak: AA

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