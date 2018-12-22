Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, muvazzaf astsubay Mehmet A. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheli Mehmet A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Bursa'ya gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:21 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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