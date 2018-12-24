Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
2 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kadın gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kadın gözaltına alındı. Tokat
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, R.C.S. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.
Şüpheli R.C.S, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:08 Kaynak: AA
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