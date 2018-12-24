Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kadın gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kadın gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, R.C.S. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheli R.C.S, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Tokat'a gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:08 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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