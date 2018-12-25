Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
39 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mustafa U. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.
Şüpheli Mustafa U, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Van'a gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:33 Kaynak: AA
FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım
Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı