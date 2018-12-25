Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

39 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mustafa U. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheli Mustafa U, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Van'a gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:33 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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