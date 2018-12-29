Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski teğmen yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski teğmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen, meslekten ihraç edilen ve 2 yıldır firari olarak aranan eski teğmen Mehmet Olcay Ö'nün, kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.



Ekipler, tanınmamak için kılık değiştiren Mehmet Olcay Ö'yü düzenlenen operasyonda yakaladı.



Mehmet Olcay Ö, emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu