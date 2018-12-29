Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski teğmen yakalandı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski teğmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen, meslekten ihraç edilen ve 2 yıldır firari olarak aranan eski teğmen Mehmet Olcay Ö'nün, kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, tanınmamak için kılık değiştiren Mehmet Olcay Ö'yü düzenlenen operasyonda yakaladı.

Mehmet Olcay Ö, emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:48 Kaynak: AA

Mehmet Olcay, Eskişehir, Güncel
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