Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen başkomiser gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen başkomiser gözaltına alındı.

Ankara 6 ve 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçmiş dönemde Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görev yapan, bir süre önce meslekten ihraç edilen başkomiser E.S. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheli E.S, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen E.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Son Dakika! ABD Heyeti, FETÖ Delilleri İçin Türkiye'ye Geliyor

Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır Son Dakika! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:48:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]