Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen başkomiser gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen başkomiser gözaltına alındı. Ankara
6 ve 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçmiş dönemde Başbakanlık
Koruma Daire Başkanlığında görev yapan, bir süre önce meslekten ihraç edilen başkomiser E.S. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.
Şüpheli E.S, Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen E.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA
7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu
Son Dakika! ABD Heyeti, FETÖ Delilleri İçin Türkiye'ye Geliyor
Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır
Son Dakika! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!