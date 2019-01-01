Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki yıldır aranan çift gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki yıldır aranan çift gözaltına alındı.



Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliğince örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Seyyid Ç. ile eşi Nuray Ç. hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.



Seyyid Ç. ile Nuray Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı.



İki yıldır firari olan çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Şereflikoçhisar'a gönderileceği öğrenildi.

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