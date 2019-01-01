Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

21 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki yıldır aranan çift gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki yıldır aranan çift gözaltına alındı.

Şereflikoçhisar Sulh Ceza Hakimliğince örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan Seyyid Ç. ile eşi Nuray Ç. hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Seyyid Ç. ile Nuray Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

İki yıldır firari olan çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Şereflikoçhisar'a gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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