Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan eski vergi müfettiş yardımcısı tutuklandı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan eski vergi müfettiş yardımcısı tutuklandı.

Komiser yardımcısıyken 2014 yılında sınavla kurum değişikliği yaparak vergi müfettiş yardımcısı olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen Hacı Ali A. hakkında Eskişehir 4. Ağır Ceza Hakimliği tarafından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu öğrenilen şüpheli Hacı Ali A, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Hacı Ali A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü

İthal Tütüne Uygulanan Vergi Sıfırlandı, Yerli Ürün Korumasız Kaldı Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:28:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]