Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
21 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir avukat tutuklandı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir avukat tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat H.A.A. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheli H.A.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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