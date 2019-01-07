Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
51 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bolu
ve Siirt
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, muvazzaf astsubay T.İ. ile meslekten ihraç polis memuru Ü.K. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: AA
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