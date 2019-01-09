Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.



İzmir ve Kayseri cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, muvazzaf astsubaylar A.A. ve M.K. ile stajyer avukat F.K. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.



Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

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