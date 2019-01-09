Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö/pdy Şüphelisi 3 Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Fetö/pdy Şüphelisi 3 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Şüphelisi 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca devam eden soruşturmalar çerçevesinde, muvazzaf astsubaylar A.A., M.K. ve stajyer avukat F.K. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin akabinde soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

İzmir, Eskişehir, 3. Sayfa
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