Eskişehir'de Fetö/pdy Şüphelisi 3 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir
ve Kayseri
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca devam eden soruşturmalar çerçevesinde, muvazzaf astsubaylar A.A., M.K. ve stajyer avukat F.K. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri tarafından tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin akabinde soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:22 Kaynak: İHA
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