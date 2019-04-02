Eskişehir'de Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan çiftten tutuklu sanık 8 yıl 1 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan eşi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan çiftten tutuklu sanık 8 yıl 1 ay 15 gün, tutuksuz yargılanan eşi ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arif İpler ve tutuksuz yargılanan eşi Hülya İpler ile avukatları katıldı.





Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.





Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ahmet Ç, tutuklu sanık Arif İpler'i tanıdığını belirterek, "Ben Osmangazi bölgesinde örgütün muhasebe işlerine yardım ediyordum. Sanık Arif İpler büyük bölge talebe sorumlusuydu. Bizim bölgenin öğrencileriyle ilgileniyordu. Bölgeye bağlı 10-15 öğrenci evi vardı. Ben ismini Akın diye biliyordum. Sanığın düğünü olduğunda davetiyesinde isminin Arif olduğunu gördüm. Genelde bu tarz sorumlular kendi ismini kullanmıyor." dedi.



Karar öncesi son sözleri sorulan Arif İpler ise tanığı tanımadığını iddia ederek, "Ben 2014 yılında düğün yaptım. Fakat tanığı tanımam. Büyük ihtimalle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için bana iftira atıyor. Örgütle bir alakam yok." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Arif İpler'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Hülya İpler'i de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

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