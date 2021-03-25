Eskişehir'de FETÖ sanığı iki eski astsubaya hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan iki eski astsubaydan birine 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan diğerine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık İ.O. ve avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkemedeki başka bir duruşmada da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen eski astsubay H.B'nin cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 aya indirildi.