Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık Türkan G. ile avukatı katıldı.


Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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