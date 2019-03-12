Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Sanığına Hapis Cezası

Eskişehir'de Fetö Sanığına Hapis Cezası

2 saat önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, hava astsubay olarak görev yaparken mesleğinden ihraç edilen Abdulkadir Sarıkaya ile avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Sanığın "Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir. Benim örgütle hiçbir alakam yoktur." cevabına istinaden mahkeme başkanı, "Diğer astsubaylar da aynı numaralardan aranmış. Onları da mı kız arkadaşların aramış?" dedi.

Mahkeme heyeti, Abdulkadir Sarıkaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Sarıkaya, Eskişehir, Güncel
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